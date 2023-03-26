Abdullah Öcalan’ın avukatı: İki yıldır haber alamıyoruz, belki de yaşamıyorlar

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İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi (İHD) ve Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi’nin (TDİ), İstanbul’da düzenlediği “İnfazda Eşitlik ve Umut Hakkı” sempozyumunda konuşan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Avukatı İbrahim Bilmez, “Eşitlik İlkesine Aykırılıkta, İmralı Ada Hapishanesi Uygulamaları” başlıklı bir konuşma yaptı.

Abdullah Öcalan'dan haber alamadıklarını söyleyen avukat Bilmez, şunları söyledi:

“İmralı hapishanesi Türk hukuk sistemine dahil değil. Dünya hukuk sistemine de dahil değil. Hiçbir tipe de uymuyor. Mesela Türkiye’de tutukluysanız avukatınız her gün sizi ziyaret edebilir. Ama İmralı’da böyle değil. Sadece haftada bir gün, perşembe günü var. Ama ona da yılda bir kere izin veriliyor. Şu anda bu da yok. Adaya bir balıkçı teknesi bile 3 mil yaklaşamıyor. Biz İmralı’ya giderken hemen hücum botlarıyla SAT komandoları gelirlerdi. Geminin etrafında dönerlerdi. Siyah kar maskesi takarak bize devletin karanlık yüzlerini hatırlatırlardı. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) de 1999 yılından beri devletin bu ihlallerinin bir ortağı. CPT raporunu Türkiye’ye göndermiş. Şimdi o rapor Türkiye’nin insafında. Biz iki yıldır müvekkilimizden haber alamıyoruz. Belki de yaşamıyorlar. Devlet yaşadıklarını söylüyor ama biz devlete güvenmiyoruz. Kaygılıyız. Bütün hukukçuları ilgilendiren bir mesele.“ (Kaynak: Duvar)