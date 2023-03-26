Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı

HABER MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı.

Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında, cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Davut Turan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor.

İMZA VERME İŞLEMLERİ PAZARTESİ SONA ERECEK

Bugün de devam edecek imza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.

Bu arada YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvurusu kabul edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 25 Mart Cumartesi günü cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini belirterek, 24 Mart Cuma günü cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdı.