Dersim’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER MERKEZİ
Hilal Çiçek yönetimindeki otomobil, Dersim-Elazığ kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanları yakınında Gürkan Çelik idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Murat Özel, Deniz Oduncu, Melahat Sarıbıyık yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dersim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. (Kaynak: AA)