Politika

Irak Parlamentosu seçim yasa tasarısını onayladı

Irak Parlamentosu yeni seçim yasa tasarısı onaylanarak yasalaştı.
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Irak Kerkük Irak Parlamentosu

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen oturumda yeni seçim yasasının oy çokluğuyla kabul edildiği bildirildi.

Parlamento Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah yaptığı açıklamada, “Kerkük vilayetinde seçimler önündeki tüm engeller kalkmış oldu ve 2003’ten sonra ilk kez yapılacak olan bir seçimde, 1957 nüfus sayımı, seçmen belirlemede esas alınacak. Ayrıca 1957’den sonra Kerkük’e bağlanan Sergeran yine kente dahil edilecek ve oy kullanma hakları olacak” dedi.

Şaxewan Abdullah, 1957’de Kerkük’ten taşınan, ikametgahları başka şehirde olan ancak 2003’ten önce de Kerkük’te ikamet eden kişilerin de Kerkük formları olması koşuluyla oy kullanma hakkı olacağını ifade etti.

Abdullah, Araplaştırma siyaseti çerçevesinde Kerkük’e getirilen kişilerin ise kentte oy kullanamayacağını belirtti.

YENİ SEÇİM YASASI

Yeni seçim yasasıyla, "çoklu seçim bölgesi" sisteminden, "kapalı liste ve tek seçim bölgesi" sistemine geri dönülecek.

Irak'ta "çoklu seçim bölgesi" sistemi ilk kez 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerde uygulanmıştı.

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