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Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa işkence: 3 polis tutuklandı

Diyarbakır Lice'de 14 yaşındaki çocuğa işkence eden 3 polis tutuklandı, 2 polis serbest kaldı.
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YD
YD
kürdistan Diyarbakır polis İşkence

HABER MERKEZİ

Lice Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'ye işkence ettikleri için gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayla ilgili 5 polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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