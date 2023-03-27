Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğa işkence: 3 polis tutuklandı
HABER MERKEZİ
Lice Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'ye işkence ettikleri için gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayla ilgili 5 polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.