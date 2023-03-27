Deprem bölgesinde 4 ilde ders zili çaldı

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerde yıkımın en ağır olduğu 4 ilde öğrenciler okullarına kavuşuyor.

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 3 bin 101 öğrencinin kaydının bulunduğu Andırın ilçesindeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili çaldı.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Maraş'ın 9 ilçesinde eğitim ve öğretimin başlama tarihinin valilik tarafından açıklanacağı öğrenildi.

MALATYA'DA 8 İLÇEDE EĞİTİM BAŞLADI

Malatya'da da okullarda 49 gün sonra öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. 8 ilçede öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Darende, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Yazıhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başlanacak.

Hatay'da da 7 ilçedeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı.

Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerinde ders zili çalacak.

Adıyaman'da 5 ilçede okul sıraları öğrencilerini bekliyor. Çelikhan, Kahta, Gerger, Samsat ve Sincik'de eğitime devam edilecek.

Kent merkezindeki depremzede öğrenciler için de çadır sınıflar oluşturuldu.

Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde, öğrenciler ders başı yapacak.

Konteyner ve çadır kentlerde kalan öğrenciler servisler aracılığıyla eğitim kampüsüne taşınacak.