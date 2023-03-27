Yaşam

Elon Musk 44 milyar dolara aldığı Twitter'a 20 milyar dolar değer biçti

Elon Musk'ın çalışanlarına gönderdiği bir nottan sızan bilgiye göre, Twitter için yaklaşık 20 milyar dolar değer biçtiği öğrenildi.
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Elon Musk
Elon Musk
ABD Elon Musk Twitter

HABER MERKEZİ

Twittir’ı 44 milyar dolara satın alan Musk, şirketin değerinin şu anda 20 milyar doların altında olduğunu öne sürdü.

Bu, Ekim 2022'de satın almak için ödediği 44 milyar dolara kıyasla dramatik bir düşüşü temsil ediyor.

Şirketin sert devalüasyonu, Musk'ın çalkantılı devralmasının ardından geldi.

Birkaç büyük reklamcı platformdan ayrıldı ve Musk'ın şirketi satın alması için önemli bir fon kaynağı olan yatırım şirketi Fidelity, hissesinin değerini yüzde 56 oranında kaydetti.

Platformer and the Information'a göre, Twitter'ın değerinin ölçüsü Musk'ın hisse senedi hibe teklifine dayanıyordu.

Musk, sosyal medya şirketinin çalışanlarına yaklaşık 20 milyar dolarlık bir değerlemeyle hisse senedi hibeleri teklif etti.

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