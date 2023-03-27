Urfa bir kez daha sele teslim oldu: Yollar göle döndü, evleri su bastı

HABER MERKEZİ

Urfa kent merkezinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Eyyübiye-Akçakale çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE KÖY BAĞLANTI YOLU KAPANDI

Şiddetli sağanak kırsalda etkili oldu. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu.

Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı.

Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.