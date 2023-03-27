Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında yapılacak toplantının tarihi açıklandı

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Rus haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakan yardımcılarının nisan ayı başlarında Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

15-16 Mart'ta Moskova'da yapılması planlanan ‘dörtlü zirve'nin ertelendiği açıklanmıştı. Reuters ajansına konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının toplantısının “belirsiz bir tarihe ertelendiğini” söylemişti. Toplantının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova ziyareti nedeniyle ertelendiği ileri sürülüyordu.

Toplantının ertelenme nedenine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ruslar 'biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim' dediler. Ama Suriye rejimi oradaydı, belki ortak karar vermişlerdir. Daha sonra 'ileride yapacağız' dediler, biz de 'tamam' dedik" demişti. Mihail Bogdanov ise Çavuşoğlu'na verdiği yanıtta, dörtlü görüşmenin 'bazı ortakların hazır olmaması' nedeniyle ertelendiğini söylemişti.

Görüşmenin, Moskova'nın talebinden ziyade bazı ortakların hazır olmaması nedeniyle ertelendiğini dile getiren Bogdanov, henüz tarihin belirlenmediğini ancak yakında yapılacağını umduğunu bildirmişti.