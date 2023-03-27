Afganistan'da Dışişleri Bakanlığı binası yakınında patlama: 2 ölü, 12 yaralı

HABER MERKEZİ

Kabil'de bulunan Afganistan Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, `Hastanemize aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 12 yaralı getirildi.

Diğer 2 yaralı ise hastaneye sevk edildiği esnada yolda hayatını kaybetti` ifadeleri kullanıldı.