Politika

Rusya’dan ‘Putin Türkiye’yi ziyaret edecek’ iddiasına yanıt

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in yakında Türkiye’yi ziyaret edeceği haberlerine ilişkin soruya, "Hayır, bu doğru değil” yanıtını verdi.
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dünya Rusya Vladimir Putin Türkiye ziyareti açıklama

HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği iddialarını değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaretin hazırlıklarının yapıldığına ilişkin haberlerin doğru olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, haberleri doğrulamadı.

Peskov, haberlerin doğru olup olmadığı yönündeki soruya “Hayır, bu doğru değil” yanıtını verdi.

“TÜRKİYE HÜKÜMETİ ZİYARETİ GİZLİ TUTUYOR” İDDİASI

Putin ve Erdoğan son olarak 25 Mart Cumartesi günü bir telefon görüşmesi yapmıştı. 

Bu telefon görüşmesinin ardından Vladimir Putin'in Türkiye'ye giderek Erdoğan ile yüz yüzde görüşeceğine ilişkin haberler Rusya ve Türkiye basınına yansımıştı.

Haberlerde “Ankara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretine hazırlandığı, ancak gelişinin gizli tutulduğu” iddia edilmişti. Haberlerde ayrıca, Putin ve Erdoğan'ın deprem bölgesini ziyaret edecekleri öne sürülmüştü.

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