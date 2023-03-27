Ekonomi

Kürdistan Bölgesi’nden petrol sevkiyatı yeniden başlıyor

Kürdistan Bölgesi’nden yapılan petrol sevkiyatının hafta sonuna kadar yeniden başlayacağı bildirildi.
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kürdistan petrol sevkiyatı Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Petrol ve Gaz Komisyonu Başkan Yardımcısı Nehro Rewanduzi, en geç hafta sonuna kadar Kürdistan petrol boru hattı aracılığıyla yapılan sevkiyatın yeniden başlayacağını söyledi.

Petrol sevkiyatının durdurulmasının Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümeti açısından büyük zarara yol açtığını belirten Nehro Rewanduzi, “Çünkü günlük 500 bin varil petrolün durdurulması söz konusu. Varil başına petrol fiyatı göz önünde bulundurulduğunda günlük 35 milyon dolarlık bir zarar söz konusu” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’de Ceyhan limanına yapılan petrol sevkiyatı, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda 25 Mart’ta durdurulmuştu.

Başbakan Mesrur Barzani bunun üzerine müzakerelerde bulunmak üzere bir heyeti Bağdat’ı ziyaret etmesi için görevlendirmişti.

Dün Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’a giderek görüşmelerde bulunmuştu.

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