Politika

Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 2,5 puan önünde

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2,5 puan önde.
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türkiye MetroPOLL Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken, seçim anketlerine yönelik ilgi arttı.

Metropoll’ün kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, son anket çalışmasıyla ilgili açıklama yaptı. 

Sencar, mart ayındaki ankette kararsızlar dağıtılmadan önce Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde olduğunu belirtti. 

Sencar, şunları kaydetti:

"Değerli okuyucular araştırma bulgularını sadece abonelerimize gönderiyoruz. Burada çok kısıtlı paylaşıyoruz. Böyle bir karar aldığımız için üzgünüz. Ekonomik şartların zorlamasının sonucudur bu durum. Çok fazla sorulan başkanlık seçimine yönelik adayların oy desteği nedir sorusuna cevap olarak kısa bir açıklama verelim. Mart ayı bulgularına göre Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 puan Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde görülüyor."

 

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