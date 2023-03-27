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Silivri’de trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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türkiye Trafik kazası Kaza Silivri

HABER MERKEZİ

Otoyolun Edirne istikametinde ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürüklenerek yol kenarında durabildi.

Kazada iki otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.

Ölen 6 kişinin cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından morga kaldırılacak.

İki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle TEM Otoyolu'ndaki trafik, her iki istikamette tek şeritten sağlanıyor.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkisinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir hafriyat kamyonunun 2 otomobile çarptığı aktarıldı.

Kazada, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3 vatandaşın da yaralandığı belirtilen açıklamada, kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği, her iki istikamette trafiğin tek şeritten sağlandığı kaydedildi. (Kaynak: AA)

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