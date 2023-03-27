Politika

Ankara ile Paris arasında ‘YPG’ krizi: Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu'ndaki Newroz resepsiyonunda YPG ve YPJ komutanlarına onur madalyası verilmesine tepki gösterdi. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
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HABER MERKEZİ

Fransa Senatosu'ndaki Newroz resepsiyonunda YPJ Sözcüsü Rûksan Mihemed ile YPG Sözcüsü Nûrî Mehmûd’a onur madalyası verilmesi Ankara'nın tepkisini çekti. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fransız Büyükelçi ile görüşmede Mihemed ve Mehmûd’un "Fransa Senatosunda ağırlanmalarının ve onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği ve bu olayın "kuvvetle kınandığı" iletildi.

Kaynaklar, "Konuya ilişkin olarak, Paris Büyükelçiliğimizce de ilgili Fransız makamları nezdinde girişim yapılmış ve tepkimiz güçlü bir şekilde ifade edilmiştir" diye konuştu.

Fransa Senatosu'nda Fransız-Kürt Girişimciler Birliği (UEFK) tarafından organize edilen Newroz resepsiyonunda, Mihemed ile Mehmûd’a onur madalyası verilmişti. Çok sayıda Kürt siyasetçi ve tanınmış kişinin davet edildiği resepsiyona Fransız senatörler ve politikacılar da katılmıştı.

 

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