‘Dünya nüfus artışı yüzyılın ortasında durabilir’

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Dünya nüfusunun bu yüzyılın ortasından önce 8,8 milyar ile zirveye ulaşacağı ve ardından yüzyılın sonunda hızla yaklaşık 6 milyara düşeceği tahmin ediliyor.

Uluslararası girişim Earth4All tarafından bugün açıklanan beklentilere göre, bunun gerçekleşmesinin koşulu, ekonomik kalkınma, eğitim ve sağlık yatırımlarında dev bir sıçrama.

Şarku'l Avsat'ın DPA’dan aktardığı habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) 2022 yazında yayınladığı bir rapora göre, 2080 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık 10,4 milyara yükselmesini bekliyor.

BM verilerine göre, dünya nüfusu geçtiğimiz Kasım ayında 8 milyarı aştı.

Earth4All tarafından yayınlanan rapora göre, ‘İnsanlar ve Gezegen’ başlıklı girişimin araştırmacıları, gelecek için iki olası senaryo öne sürdüler.

İlk senaryoda, dünya son 50 yılda olduğu gibi ekonomik olarak gelişmeye devam edecek ve bu durumda nüfus 2050’de zirveye ulaşacak.

İkinci senaryoya göre, diğer şeylerin yanı sıra yoksullukla mücadelede daha fazla yatırım yapılması halinde, bu zirveye 2040’tan önce ulaşılabilecek.

Girişimin uzmanları, diğer ünlü nüfus artışı tahmin raporlarının, genellikle hızlı ekonomik kalkınmanın önemini hafife aldığına inanıyor.

Girişimin yöneticisi Per Espen Stoknes, “Düşük gelirli ülkelerdeki hızlı ekonomik kalkınmanın doğurganlık oranları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Kız çocukları eğitime eriştiğinde, kadınlar ekonomik olarak güçlendiğinde ve daha iyi sağlık hizmetlerine eriştiğinde doğurganlık oranları düşüyor” dedi.