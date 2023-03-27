Zelenskiy yoğun çatışmaların yaşandığı Zaporijya’yı ziyaret etti

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Zaporijya bölgesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Zelenskiy, bölgenin ileri mevzilerinde görev yapan Ukrayna askerleriyle görüştü. Zelenskiy'e cephedeki son durum, teçhizat ve mühimmat konularında bilgi verildi.

Zelenskiy, yaptığı konuşmada, "Burada olmaktan ve devletimizi, hepimizi, egemenliğimizi, şehirlerimizi ve çocuklarımızı koruduğunuz için sizlere teşekkür etmekten onur duyuyorum" dedi.

Askerlere sağlık dileyen ve böyle kahramanlar yetiştirdikleri için ailelerine teşekkür eden Zelenskiy, "Hepimize zafer diliyorum. Yaşayın ve mücadele edin. Sizin gibi insanlarla mutlaka kazanacağız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, askerlere devlet nişanlarını takdim etti.