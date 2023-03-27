Zebari: Kürdistan Bölgesi Hükümeti anayasal meşruiyete sahip

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin anayasal meşruiyete sahip olduğunu ve yetki devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kürdistan Bölgesi’yle ilgili raporuna düzenlediği basın toplantısında cevap veren Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari, “Kürdistan Bölgesi'nde insan hakları hükümetin önceliklerinden biri ve bölgesel düzeyde çok ileri bir örneklik gösterilmiştir” dedi.

Muhalefetin sıklıkla medya yoluyla Kürdistan Bölgesi’ndeki genel durumun kötüleştiğini ileri sürdüğünü kaydeden Zebari, bunun belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştiğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi iktidara seçimlerle gelindiğini söyleyen Zebari, iktidar devrinin barışçıl bir şekilde devam ettiğini belirtti.

“ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporu da, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki son seçimleri kabul ediyor. Mevcut hükümetin karikatür olmadığını söylüyor” diyen Zebari, Peşmerge güçlerini birleştirme çalışmalarının Uluslararası Koalisyon’un çatısı altında yürütüldüğünü ve şimdiye kadar 21’den fazla tugayın birleştirildiğini söyledi.