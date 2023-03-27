BM ve ABD’den Rusya'nın Belarus'a nükleer füze yerleştirme planına tepki

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Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planına ilişkin, tüm üye ülkelerin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uyması gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, nükleer silahlara ilişkin artan gerginliğin endişe verici olduğunu söyledi.

Nükleer risklerin çok yüksek olduğunu belirten Dujarric, her türlü yanlış hesaplama ya da gerginliği artıracak eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, "Tüm üye ülkelerin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uyması gerekiyor. Antlaşmanın sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım" diye konuştu.

BEYAZ SARAY: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Bu arada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'de siyasi krize yol açan "yargı reformu" planı nedeniyle yaşanan gelişmelerden "derin endişe" duyduklarını belirten Kirby, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve tarafları uzlaşıya çağırdıklarını aktardı.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı "çok açık sözlü" olarak endişelerini dile getirdiğini ve demokratik sistemdeki temel bir değişikliğin uzlaşı temelli yapılması gerektiği yönündeki görüşünü paylaştığını dile getirdi.

Koordinatör Kirby, Biden'ın İsrail'de bir iç savaş çıkacağına yönelik bir endişe taşımadığını söyledi.

Rusya ile İran'ın siber savaş alanında işbirliği geliştirmeyi planladıklarına dair haberlere ilişkin bir soruya Kirby, bu haberlerin endişe verici olduğu yanıtını verdi.

Kirby, iki ülke arasında son dönemde derinleşen savunma işbirliklerine dikkati çekerek, siber işbirliği konusundaki gelişmeleri de inceleyeceklerini belirtti.

Koordinatör Kirby, ABD'nin Suriye'deki tesislerine İran destekli milis gruplarca düzenlenen saldırılara ilişkin ise son 36 saatte herhangi bir saldırı olmadığını kaydetti.

ABD'nin Suriye'deki varlığında bir değişiklik olmadığını söyleyen Kirby, terör örgütü DAİŞ ile mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararına ilişkin Kirby, bu hususta Moskova'nın kitle imha silahları veya nükleer silah kullanmaya karar verdiğine dair bir işaret görmediklerini belirterek, "Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz ve hala nükleer caydırıcılıkla ilgili stratejik duruşumuzu değiştirmemize neden olacak bir şey görmedik" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasına ilişkin ise Dujarric, toplantının bu hafta gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da BM Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.