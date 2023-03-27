ABD Dışişleri Bakanlığı: Kürdistan Bölgesi stratejik ortağımız

WASHİNGTON (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin stratejik ortağı olduğunu söyledi.

Patel, “Irak ve Kürdistan Bölgesi, ABD'nin stratejik ortaklarıdır ve ABD'li yetkililer defalarca Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerini bütçe, petrol ve gaz yasaları konusundaki farklılıklarını çözmeye çağırdı” dedi.

ABD'nin Kürdistan Bölgesi ile uzun süredir devam eden bir ilişkisinin olduğunu kaydeden Patel, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin Irak hükümeti ile bir anlaşmaya varmaya çalıştığının farkındayız” ifadelerini kullandı.

ABD’li sözcü yardımcısı, Irak ve Türkiye'ye petrol ihracatını yeniden başlatma çağrısında bulundu.