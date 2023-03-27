Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı: Kürdistan Bölgesi stratejik ortağımız

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin stratejik ortağı olduğu belirtildi.
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Vedant Patel
Vedant Patel
ABD Vedant Patel Irak Kürdistan Bölgesi

WASHİNGTON (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin stratejik ortağı olduğunu söyledi.

Patel, “Irak ve Kürdistan Bölgesi, ABD'nin stratejik ortaklarıdır ve ABD'li yetkililer defalarca Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerini bütçe, petrol ve gaz yasaları konusundaki farklılıklarını çözmeye çağırdı” dedi.

ABD'nin Kürdistan Bölgesi ile uzun süredir devam eden bir ilişkisinin olduğunu kaydeden Patel, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin Irak hükümeti ile bir anlaşmaya varmaya çalıştığının farkındayız” ifadelerini kullandı.

ABD’li sözcü yardımcısı, Irak ve Türkiye'ye petrol ihracatını yeniden başlatma çağrısında bulundu.

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