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Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüsün kaza yaptı: 20 ölü

Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
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ortadoğu Suudi Arabistan umre Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Abha ve Muhayil Asir kentleri arasında freni boşalan yolcu otobüsü bir köprüye çarptı.

Umrecileri taşıyan otobüsün kazanın etkisiyle devrilerek alev alması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yemen medyasına göre ise kaza yapan otobüs, Yemenli umre ziyaretçilerini taşıyordu.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

 

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