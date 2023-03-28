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14 yaşındaki çocuğa işkence: Serbest kalan 2 polis hakkında tutuklama kararı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğa işkence edilmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 polis hakkında tutuklama kararı verildi.
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kürdistan polis İşkence

HABER MERKEZİ

Lice Cumhuriyet Savcılığı, 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'ye işkence ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i komiser, 5 polisten 2'sinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Savcılığın itirazı üzerine Lice Asliye Ceza Mahkemesi, serbest bırakılan 2 polisin tutuklanmaları yönünde karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 5 polisten 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklanmış, 2'si serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır Valiliği de olayla ilgili söz konusu 5 polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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