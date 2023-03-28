14 yaşındaki çocuğa işkence: Serbest kalan 2 polis hakkında tutuklama kararı
HABER MERKEZİ
Lice Cumhuriyet Savcılığı, 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'ye işkence ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i komiser, 5 polisten 2'sinin serbest bırakılmasına itiraz etti.
Savcılığın itirazı üzerine Lice Asliye Ceza Mahkemesi, serbest bırakılan 2 polisin tutuklanmaları yönünde karar verdi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 5 polisten 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklanmış, 2'si serbest bırakılmıştı.
Diyarbakır Valiliği de olayla ilgili söz konusu 5 polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.