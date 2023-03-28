Şengal’de bir toplu mezar daha bulundu

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Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şengal'in Hemedan köyü yakınlarında yapılan kazı çalışmaları sonucu DAİŞ dönemine ait 4 toplu mezarda yaklaşık 30 kişinin ceset kalıntılarının bulunduğu duyuruldu.

Bulunan cesetlerin örgüt tarafından 2014 yılında öldürülen Ezidi Kürtlere ait olduğu belirtilen açıklama, 4 ayrı bölgede bulunan cesetlerin, kimlik tespiti için adli tıbba gönderildiği kaydedildi.

ŞENGAL KATLİAMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.