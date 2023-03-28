Benzine yeni zam

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BloombergHT'nin haberine göre; ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına zam geldi.

Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 21,40 TL'ye çıkarıldı.

Motorin fiyatları ise 20,54 TL'de tutuldu.

Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 21,36 liraya çıktı.

Fiyat Ankara ve İzmir'de 21,73 lira oldu. Bursa'da 21,70 lira, Antalya'da ise 22,27 liraya yükseldi.