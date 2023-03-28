Ekonomi

Benzine yeni zam

Benzinin litre fiyatına 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Benzin fiyatları zam Akaryakıt

HABER MERKEZİ

BloombergHT'nin haberine göre; ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına zam geldi.

Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 21,40 TL'ye çıkarıldı.

Motorin fiyatları ise 20,54 TL'de tutuldu.

Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 21,36 liraya çıktı.

Fiyat Ankara ve İzmir'de 21,73 lira oldu. Bursa'da 21,70 lira, Antalya'da ise 22,27 liraya yükseldi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv