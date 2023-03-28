ABD’de Suriye’yle normalleşmeye karşı Biden’a mektup

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Suriye'de Beşar Esad yönetiminin son dönemde Türkiye dahil bir dizi ülkeyle yakınlaşma süreci ABD'de seslerin yükselmesine yol açıyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın aralık ayında Moskova’da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmesi, Ankara-Şam hattında 11 yıl sonra ilk resmi temas olmuştu. İki ülke arasında Rusya ve İran'ın arabuluculuğunda yeni tur görüşmelerin nisanda yapılması planlanıyor.

Öte yandan Esad yönetimi son dönemde, Suriye'deki savaş döneminde ilişkilerin koptuğu bir dizi ülkeyle normalleşme adımları atıyor. Suriye liderinin önceki hafta resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmesi Ortadoğu kamuoyunda dikkatle takip edilmişti.

BIDEN’A ‘ADIM AT’ ÇAĞRISI

Eski ABD yönetimlerinden üst düzey isimler, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, “ülkelerin Suriye'yle normalleşme girişimlerine karşı adım atılması çağrısını içeren” bir mektup gönderdi.

Mektupta, ABD yönetiminin Esad'ı “işlediği suçlardan sorumlu tutma” ve ABD'nin başarısız politikalarını ele alma konusunda daha kararlı adımlar atması istendi.

ABD'nin Suriye'ye yardımlar ve siyasi sürecin ilerlemesi konusunda daha fazla inisiyatif alması istenen mektubun imzacıları arasında eski CIA Direktörü John McLaughlin, ABD'nin eski Suriye Temsilcisi James Jeffrey ve emekli komutan Anthony Zinni gibi ülkenin Suriye politikasının şekillenmesinde bir dönem önemli rol almış isimler bulunuyor.

ABD: SURİYE’YLE NORMALLEŞMEYE KARŞIYIZ

Şam yönetiminin son zamanda ilişkileri normalleştirme adımları attığı ülkeler arasında Türkiye ve BAE'nin yanı sıra bir dönem Suriyeli muhaliflere büyük destek veren Suudi Arabistan da var.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, daha önce Türkiye’nin ve diğer ülkelerin Suriye’yle ilişkileri normalleştirmesine karşı olduklarını ifade ederek “ABD, Esad rejimiyle diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamıyor ve diğer ülkelerin de ilişkileri normalleştirmesini desteklemiyoruz” demişti.

ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini de ifade eden Patel, “Hükümetleri Esad rejiminin son 10 yılda Suriye halkına karşı işlediği suçları çok dikkatli şekilde düşünmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.