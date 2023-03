Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’a gitti

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil Twitter’dan yaptığı açıklamada, Irak hükümetiyle yürütülen petrol dosyasını görüşmeleri için bir heyetin Bağdat’a ziyarette bulunduğunu belirtti.

Heyette Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salij ve Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sabah yer alıyor.

ئەمڕۆ شاندی هەرێمی کوردستان بەرەو بەغدا بەرێکەوت بەمەبەستی درێژەدان بە گفتوگۆیەکان دەربارەی دۆسیەی نەوت. بشأن التباحث حول ملف النفط، وفد الاقليم يعود الى بغداد اليوم. Today, KRG delegation visit Baghdad again to continue negotiations regarding to the oil. pic.twitter.com/56NBGwp7bN