Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’a gitti

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil Twitter’dan yaptığı açıklamada, Irak hükümetiyle yürütülen petrol dosyasını görüşmeleri için bir heyetin Bağdat’a ziyarette bulunduğunu belirtti.

Heyette Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salij ve Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sabah yer alıyor.

ئەمڕۆ شاندی هەرێمی کوردستان بەرەو بەغدا بەرێکەوت بەمەبەستی درێژەدان بە گفتوگۆیەکان دەربارەی دۆسیەی نەوت. بشأن التباحث حول ملف النفط، وفد الاقليم يعود الى بغداد اليوم. Today, KRG delegation visit Baghdad again to continue negotiations regarding to the oil. pic.twitter.com/56NBGwp7bN — Jotiar Adil (@KRGSpokesperson) March 28, 2023

Bakan Awat Şeyh Cenab dün yaptığı açıklamada, Irak’ta hükümetin kurulması için yapılan anlaşma çerçevesinde bütçe sorunu nasıl çözüldüyse, petrol sorununun da aynı şekilde çözülmesini beklediklerini ifade etti.

26 Mart’ta da bir heyet, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Bağdat’a giderek görüşmelerde bulunmuştu.