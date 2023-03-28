Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’a gitti

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, petrol dosyası görüşmeleri için Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi heyeti Bağdat petrol sorunu

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil Twitter’dan yaptığı açıklamada, Irak hükümetiyle yürütülen petrol dosyasını görüşmeleri için bir heyetin Bağdat’a ziyarette bulunduğunu belirtti.

Heyette Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salij ve Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sabah yer alıyor.

Bakan Awat Şeyh Cenab dün yaptığı açıklamada, Irak’ta hükümetin kurulması için yapılan anlaşma çerçevesinde bütçe sorunu nasıl çözüldüyse, petrol sorununun da aynı şekilde çözülmesini beklediklerini ifade etti.

26 Mart’ta da bir heyet, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Bağdat’a giderek görüşmelerde bulunmuştu.

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