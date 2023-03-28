Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur" açıklamasında bulundu.
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Ömer Çelik
Ömer Çelik
türkiye Ömer Çelik AK Parti Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan bazı parti ve kurum tarafından itiraz edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin  açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

“Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı.

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir.

Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir...

Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının 'Sabih Kanadoğlu zihniyeti' olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir.

Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü; milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz!

Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar.”

'SÖZ VE KARAR MİLLETİNDİR'

Son olarak, söz ve kararın millete ait olduğunu ifade eden Çelik, “Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı.

Söz ve karar milletindir! Milletimiz, siyasi pazarlıklar yoluyla ülkemizin geleceğine dair kumar oynamak isteyenlere sandıkta bir kez daha demokrasi dersi verecektir” şeklinde konuştu.  

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