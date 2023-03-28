Lice'de 14 yaşındaki çocuğa işkenceyle suçlanan iki polis serbest bırakıldı

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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 21 Mart’ta 14 yaşındaki Y.D.'nin işkenceye maruz bırakılmasına dair soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 polis, 26 Mart’ta savcılık tarafından “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten yaralama” suçlarından tutuklamaya sevk edilmişti. Lice Sulh Ceza Hakimliği, 3 polis hakkında “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti. Diğer 2 polis ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve müşteki vekillerin itirazı üzerine serbest bırakılan iki polis hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Asliye Ceza Mahkemesinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen 2 polis, bugün Lice Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ile serbest bırakıldı.

“İTİRAZ EDECEĞİZ”

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Twitter hesabı üzerinden kararın usule ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, “İtiraz üzerine haklarında Asliye Ceza Mahkemesince tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen 2 polis memuru, hukuka aykırı bir şekilde Lice Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bıraktı. Usule ve hukuka aykırı karara itiraz edeceğiz” paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Lice'de 21 Mart’ta, 10 yaşındaki bir arkadaşıyla eve dönen 14 yaşındaki Y.D., polis tarafından durduruldu. 10 yaşındaki arkadaşı bırakılırken, Y.D. araca bindirildi. İşkence gören çocuğun elleri, ayakları bağlandı. Türk olduğu söylenmeye zorlanan Y.D.'nin, ardından da “Kürtlere küfret, İstiklal Marşı’nı oku” denilerek ölümle tehdit edildiği iddia edildi. Y.D. daha sonra ağzı ve elleri bağlı bir şekilde dere kenarında bataklığa bırakıldı.

Gece karanlığında bir köylünün fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan çocuk, bir gözünü kaybetme riski yaşıyor.