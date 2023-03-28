Duhok Valiliği'nden Bakanlar Kurulu'na yazı: Akre ‘Newroz Başkenti’ olsun

DUHOK (K24)

Duhok Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Ali Teter’in, Bakanlar Kurulu’na resmi bir yazı göndererek, Akre ilçesinin “Newroz Başkenti” olması talebini sunduğu belirtildi.

Akre’nin her yıl coşkulu ve renkli Newroz kutlamalarına sahne olduğu ve çok sayıda turisti ağırladığı anımsatılarak, bu sıfatın kente verilmesi istendi.

Akre Belediye Başkanı Bilind Reza Zebari, bu yılki Newroz kutlamasına 100 binden fazla kişinin katıldığını, yaklaşık 500 yabancı misafirin kente geldiğini açıklamıştı.

Duhok’a bağlı olan Akre ilçesi vilayetin güneyinde yer alıyor. Üç dağ arasında bulunan ilçede evler, dağların eteğine inşa edilmiş.

1991’deki Raperin’e (Ayaklanma) kadar Ninova vilayetine bağlı olan Akre, daha sonra resmi olarak Duhok’a ve Kürdistan Bölgesi’ne bağlandı.