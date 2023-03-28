Fransa Enerji Dönüşümü Bakanı’ndan K24’e: Doğal gaza ihtiyacımız var

BRÜKSEL (K24)

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ekonomi, sanayinin rekabetçiliği, bankacılık ve enerji krizi ile Ukrayna'ya sağlanacak destek gibi konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Birlik üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla başlayan AB Liderler Zirvesi, 2 gün sürecek.

Fransa, Belçika ve İsveç enerji bakanları, toplantı öncesi K24’ün sorularını yanıtladı.

Fransa Enerji Dönüşümü Bakanı Agnès Pannier-Runacher, uluslararası pazarda doğal gaz arayışında olduklarını belirterek, “Önümüzdeki kış için ihtiyacımız var” dedi.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten ise, “Enerjide dışa bağımlı olmak, diğer ülkelere bel bağlamak istemiyoruz” ifadesini kullandı.

İsveç Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebba Busch da Avrupa’nın henüz enerji krizini aşmadığını ancak çözüm yönünden önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.