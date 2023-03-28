Politika

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yle yarın görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin görüşme tarihi kesinleşirken, görüşmenin yarın gerçekleşmesi bekleniyor.
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türkiye Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce görüşme

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yarın görüşeceklerini açıkladı.

Medyascope'dan Ruşen Çakır'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Görüşme talebi bizden gitti. Yarın büyük olasılıklıkla görüşeceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız, diğer partilerle nasıl görüşüyorsa, sayın Muharrem İnce ile de görüşecek ve bu diğer gündemi de diğer partilerle yaptığı görüşmeden farklı olmayacak" İfadelerini kullanmıştı.

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