Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yle yarın görüşecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yarın görüşeceklerini açıkladı.

Medyascope'dan Ruşen Çakır'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Görüşme talebi bizden gitti. Yarın büyük olasılıklıkla görüşeceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız, diğer partilerle nasıl görüşüyorsa, sayın Muharrem İnce ile de görüşecek ve bu diğer gündemi de diğer partilerle yaptığı görüşmeden farklı olmayacak" İfadelerini kullanmıştı.