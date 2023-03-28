Politika

Silahlı gruplardan Newroz’da katledilenlerin ailelerine imza baskısı

Afrin’deki silahlı grupların, Cinderes’teki Newroz kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine baskı yaparak soruşturmanın engellenmesi için zorla imza aldıkları öğrenildi.
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kürdistan Cinderes beldesi Afrin Newroz

ERBİL (K24)

20 Mart akşamı Afrin’in Cinderes beldesinde Newroz kutlamaları için toplanan kitleye silahlı gruplardan Ceyş el Şarkiyye milisleri saldırı düzenleyerek 4 kişiyi katletmiş, 3 kişiyi de yaralamıştı. 

Afrin İnsan Hakları Örgütü bugün yayınladığı raporda, soruşturma kapsamında dün Soruşturma Hakimi Taha Reşwani’nin 6 Askeri Polis grubu mensubu ile birlikte Cinderes'te Newroz’da hayatını kaybedenlerin ailelerinin evlerine gittiğini duyurdu.

İnsan Hakları Örgütü, soruşturmanın sona ermesinin ardından Reşwani'nin 3 Askeri Polis mensubuyla birlikte evden ayrıldığını ancak diğer 3 kişinin aile fertlerinden zorla imza almak için evde kaldıklarını belirtti.

Yaşamını yitirenlerin aileleri, soruşturmaların engellenmemesi için ilgili taraflara, uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine silahlı gruplara baskı yapması için çağrı yaptı. 

Afrin İnsan Hakları Örgütü de işlenen suçla ilgili uluslararası ve bağımsız bir soruşturma komitesinin kurulmasını talep ediyor.

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