TBMM Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı için istisna hükme gerek yok

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin tartışmalara dair açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, “Erdoğan'ın adaylığı tartışması siyasidir, hukuki bir tartışma değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'den sonra iki kez adaylık hakkı var” diye konuştu.

“BU TARTIŞMA BİR SİYASİ TARTIŞMA OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR”

“2017'de bu durumu öngörerek komisyon raporuna koyduk” diyen Şentop, şunları kaydetti:

“Demişiz ki, kanun yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanacaktır. Önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilenlerin yeniden 2 defa seçilme hakkı olacaktır diye hükmü koymuşuz. Bu konuda iki makale yazdık, hukukçu olarak. Kamuoyundaki tüm tartışmaları gözden geçirerek hukuki tartışma şeklinde makale yazdım. Bu konuyu bir tek cümle kullanarak ve o cümleyi tekrarlayarak ispat etmeye çalışanlar var. Bugün bir avukat arkadaşımız, 'Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz, tarafsızdır' diyor. Halbuki anayasa 94. madde Meclis Başkanı'nın hangi konularda sınırlama içinde olduğunu ifade ediyor. Hukuki konuda konuşamayacağına dair anayasal bir tanım yok. Anayasa hukukçuları var bu konuda açıklama yapmış.”

Şentop, “Bu tartışma bir siyasi tartışma olarak yürütülüyor. Anayasa 101'e göre, bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçileceği ifadesinin olduğu madde, 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanır” dedi.

“HUKUKEN HİÇBİR SORUN YOK”

Öte yandan TBMM Başkanı, “2018'den sonra Türkiye'de 1 defa seçim yapılmıştır, cumhurbaşkanımız 1 defa aday olmuş ve seçilmiştir” diyerek, şunları kaydetti:

“14 Mayıs seçimi 30 Nisan 2018'den sonraki ikinci seçimdir. İkinci defa adaylığı söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı için bir istisna hükmüne ihtiyaç yoktur. Hukuken hiçbir sorun yok. İkinci adaylığı söz konusudur.”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik de bugünkü açıklamasında "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur" demişti.