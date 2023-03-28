Yavuz Ağıralioğlu: Yarın istifa edeceğim

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Habertürk yayınına katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşeceğini ve ardından istifa edeceğini açıkladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Adaylığının dayatılmasına karşıyız” çıkışıyla dikkat çeken Ağıralioğlu’nun bu açıklamalarından Meral Akşener’in haberinin olmadığı ifade edilmişti.

ADAY OLMAMIŞTI

Ağıralioğlu, “Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım” demişti.

Ağıralioğlu, aday olmamasıyla ilgili olarak şu mesajları paylaşmıştı:

“Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı ve şerhlerimi de ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım. Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.

Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem.”

TOPLANTIYA KATILMAMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olması yönünde karar alınan grup toplantısına Ağıralioğlu ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın katılmamıştı.