Erdoğan, Erbakan’la görüştü: Yeniden Refah kendi listesiyle seçime girecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

Erdoğan'ın Fatih Erbakan ile yaklaşık 50 dakika süren görüşmesi sona erdi.

ERBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Erbakan, “Tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla ve kendi logomuzla gireceğiz. Ancak Cumhur İttifakı çatısı altında olacak. Altılı kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Ancak bununla birlikte prensiplerimizden de taviz vermeyeceğiz. Dün hangi doğru ve yanlışları dile getirdiysek bundan sonra da aynısını ifade edeceğiz. Yanlışların düzelmesi için devam edeceğiz. Dün yanlış dediğimize bugün doğru demek gibi bir duruş söz konusu olamaz” dedi.

“MİLLİ YAPICI MUHALEFETLE HAYATA GEÇMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

“Sayın Cumhurbaşkanımız, kuracağı hükümetle prensiplerimiz doğrultusunda hayırlı hizmetleri hayata geçirecektir” diyen Erbakan, şunları kaydetti:

“Biz de Milli Görüş Meclis'e sloganıyla başlattığımız çalışmayla seçimden sonra TBMM'de en güçlü bir şekilde temsil edilerek, milli yapıcı muhalefetle hayata geçmesinin takipçisi olacağız. İttifak kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Buraya gelen her gelen misafirimizin duygulanması, anılarının canlanması son derece doğal. Sayın Cumhurbaşkanımızla da bu yönde bir sohbet oldu. Merhum Erbakan Hocamızın makam odasında oturuyorsunuz dediler. Bina da zaten milli görüşün kalesi diyebileceğimiz bir bina.”

ADAYLIK İÇİN İMZA TOPLARKEN CUMHUR'A KATILMIŞTI

Önceki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyuran YRP, son anda ittifaka katılma kararı almıştı. Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) adaylığı için imza toplama süreci de devam eden Fatih Erbakan adaylıktan Erdoğan lehine çekilmişti.

İddiaya göre; karar son anda alınmıştı ve Cumhur İttifakına katılma kararından partinin MKYK üyelerinin bir bölümünün haberi yoktu.

YRP'NİN TALEBİ SONRASI BAŞLAYAN 6284 TARTIŞMASI

YRP, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Taleplerden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirilmesiydi.

YRP, şart listesinin 15’inci maddesinde bu isteği şöyle dile getirmişti:

“İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin TBMM’de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.”

Buna karşılık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” demişti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, YRP’nin değiştirilmesini istediği kadına şiddetle mücadeleye yönelik 6284 sayılı kanun için, “6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK’lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir” demişti.

Erbakan, 22 Mart’ta 6284 konusunda AK Parti’yle herhangi bir ayrılık yaşamadıklarını, AK Partililerin YRP’nin hazırladığı mutabakat metnini imzalamadığı için ittifaka katılmadıklarını söylemişti.