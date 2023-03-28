Almanya Dışişleri Bakanı: Alman güçleri Kürdistan Bölgesi’nde kalacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye bir mektup gönderen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya güçlerinin Kürdistan Bölgesi’nde kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

7-10 Mart tarihlerinde Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretteki misafirperverliği için Kürdistan Bölgesi Başkanı’na teşekkür eden Alman bakan, Almanya güçlerinin Kürdistan Bölgesi’nde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Ezidi ve Hristiyanlar başta olmak üzere DAİŞ’in 2014’teki saldırılarından kaçan mültecileri ağırladığı için Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür eden Baerbock, mültecilerin kendi topraklarına dönmesini desteklediklerini vurgulayarak, bu konuda müzakere yürütmeleri için Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı teşvik ettiklerini söyledi.

Alman bakan Baerbock, Erbil ve Bağdat’ın iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmelerini ülke olarak önemli bulduklarını kaydetti.