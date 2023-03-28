Almanya Dışişleri Bakanı’ndan Başbakan’a teşekkür mektubu

ERBİL (K24)

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Başbakan Mesrur Barzani’ye mektup göndererek, Almanya'nın Kürdistan Bölgesi'ne verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Başbakan Mesrur Barzani’ye mektup göndererek, 7-10 Mart tarihlerinde Kürdistan Bölgesi'ne yaptığı ziyarette sıcak misafirperverliğinden ötürü Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür etti.

Baerbock, “İnsan haklarının, özellikle de kadın ve gazetecilerin haklarının korunmasının hükümetiniz için özel bir önem taşıdığını sizden duymaktan memnuniyet duydum” dedi.

“İklim krizinin etkilerini aktif bir şekilde ele alma isteğinizi de sıcak bir şekilde karşılıyorum. Bütün bunlar, insanların kendi ülkelerinde geleceği görebilmeleri için bir ön koşuldur” diyen Alman Bakan, "2014'ten bu yana Irak'tan en fazla sayıda ülke içinde yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığınız ve onları koruduğunuz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Baerbock sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ezidiler, Hristiyanlar ve diğer topluluklardan insanlar da kamplardaki yaşamın ötesine geçen ve onlara sosyal güvenlik sağlayan gelecek beklentilerine ihtiyaç duyuyor. Hem bölgenizde hem de Bağdat ile diyalog içinde bu konuda çalışmaya devam etmenizi teşvik etmek istiyorum.

Bağdat'ta hükümetin başarılı bir şekilde kurulmasının ardından Bağdat-Erbil ilişkilerinin, Irak'ın ve Bölge’nin zengin kaynaklarını halkının refahı için en iyi şekilde kullanmak için yeni ve güvenilir bir temel üzerine inşa edilmesini temenni ediyorum.”