Sağlık

Araştırma: Trafik gürültüsü tansiyonu yükseltiyor

Araştırmacılar, araç kaynaklı seslerin yollara yakın yerlerde yaşayanların tansiyonunu yükseltebileceğini tespit etti.
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dünya araştırma trafik gürültüsü tansiyon

HABER MERKEZİ

Leicester Üniversitesi araştırmacıları, gürültülü kara yolu trafiği ile artan hipertansiyon riski arasında bir bağlantı buldu.

Önceki çalışmalar, gürültünün veya hava kirliliğinin kan basıncını nasıl etkilediğinin net olmadığını öne sürüyordu.

Ancak akademisyenler, yeni araştırmanın gelecekteki çevre politikasını etkileyebilecek bir "oyun değiştirici" olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar, hipertansiyonu olmayan 40 ila 69 yaş arası 240 binden fazla kişinin verilerini analiz etti.

Kara yolu trafiği gürültüsünün yakınında yaşayan insanların hipertansiyon geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu, ancak aynı zamanda bu riskin "gürültünün dozu" ile birlikte arttığı tespit edildi.

Leicester Çevre Sağlığı ve Sürdürülebilirlik Merkezi'nden Samuel Y Cai, 8 yıllık takip sürecine dayanan ilgili araştırmanın, İngiltere'deki uzun süreli trafik gürültüsünün hipertansiyona etkisini direkt inceleyen ilk araştırma olduğunu belirtti.

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