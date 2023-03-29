Politika

Zelenskiy’den Çin Devlet Başkanı Şi’ye davet

Rusya ile Ukrayna arasında savaş bir yılı aşkın bir süredir devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sürpriz bir ismi ülkesine davet etti.
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dünya Volodimir Zelenskiy  Şi Cinping Ukrayna davet

HABER MERKEZİ

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e (AP) açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden olan Çin lideri Şi Cinping’i ülkesine davet ettiğini açıkladı.

Zelenskiy, “Onu burada görmeye hazırız” ifadesini kullandı.

Rusya ile yakın ilişki içerisinde olan Çin, savaşın başladığı günden beri Putin ile iletişimde olan sayılı ülkeden birisiydi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde “Ukrayna krizinin siyasi çözümü" için önerilerini içeren "tutum belgesi"ni yayımlayarak ateşkesin sağlanması ve sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi için çağrıda bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Mihail Podolyak, Çin’in Rusya-Ukrayna savaşı için önerdiği barış planının "bir barış planı olmadığını" belirterek, “Bu, savaşın dondurulmasıdır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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