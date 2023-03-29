Roj Kampı’nda tutulan iki kız kardeş ve çocukları Norveç’e iade edildi

HABER MERKEZİ

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt dün yaptığı açıklamada, “Kamplardaki yaşam koşulları son derece kötü ve tehlikeli. Bu Norveçli çocuklar uzun süredir hiçbir çocuğun yaşamaması gereken kamplarda yaşıyor” dedi.

Somali asıllı iki kız kardeş, 2013 sonunda yasa dışı bir şekilde Norveç’ten ayrıldı. Kız kardeşler o sırada 16 ve 19 yaşındaydı. Daha sonra iki genç kadın, rejime karşı mücadeleye katılmak için Suriye’ye gittiklerini doğruladı.

Bugün 25 ve 29 yaşlarında olan iki kadından küçük olanın bir, büyük olanın ise iki kızı bulunuyor. Norveç’teki Verdens Gang gazetesine göre üç kız, annelerinin DAİŞ mensuplarıyla evliliğinden dünyaya geldi.

İki kadın ve çocukları, DAİŞ’lilerin aile üyelerinin bulunduğu ve Rojava’nın Cizire Bölgesi’nde bulunan Roj Kampı’nda tutuluyor.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “iki kadının Norveç’e vardıklarında tutuklanacaklarını bilerek, geri dönmek için yardım talep ettiklerini” vurguladı.

Roj Kampı’nda 2 binden fazla kişi kaldığı belirtiliyor.