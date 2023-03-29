Politika

Forbes: Kürdistan Bölgesi’nin hava savunma sistemi alması hiç kimse için tehdit oluşturmaz

Amerikan Forbes dergisi, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin müttefiki olmasına ve çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalmasına rağmen hava gücünün temel hava gücünden yoksun olduğunu yazdı.
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ERBİL (K24)

Forbes dergisinde yayımlanan bir makalede, Kürdistan Bölgesi’ne C-RAM hava savunma sisteminin sağlanmasının, drone ve füze saldırılarına karşı koymada etkili olacağı belirtildi.

C-RAM hava savunma sistemi

Makalede ayrıca, Erbil’e C-RAM’ın yanı sıra Alman Gepard motorlu uçaksavar silahının temin edilmesinin de söz konusu drone saldırılarına karşı etkili olacağına vurgu yapıldı.

Gepard motorlu uçaksavar silahı

Kürdistan Bölgesi’ne anti-füze sisteminin sağlanmasının yanı sıra AH-6 tipi bazı helikopterlerin verilmesinin de DAİŞ ve benzeri güçlerle savaşta da Peşmerge’ye hava desteği sağlayacağı kaydedildi.

AH-6

Bir temel savaş helikopteri olan AH-6’ların fiyatı 2 milyon dolar civarında.

Makalede, Kürdistan Bölgesi’nin bu tip helikopterler ve bazı hava savunma sistemlerine sahip olması halinde hiçbir taraf için tehdit oluşturmayacağı ancak Peşmerge Güçleri’ne önemli bir destek sağlayacağı vurgulandı.

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