Forbes: Kürdistan Bölgesi’nin hava savunma sistemi alması hiç kimse için tehdit oluşturmaz

ERBİL (K24)

Forbes dergisinde yayımlanan bir makalede, Kürdistan Bölgesi’ne C-RAM hava savunma sisteminin sağlanmasının, drone ve füze saldırılarına karşı koymada etkili olacağı belirtildi.

Makalede ayrıca, Erbil’e C-RAM’ın yanı sıra Alman Gepard motorlu uçaksavar silahının temin edilmesinin de söz konusu drone saldırılarına karşı etkili olacağına vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi’ne anti-füze sisteminin sağlanmasının yanı sıra AH-6 tipi bazı helikopterlerin verilmesinin de DAİŞ ve benzeri güçlerle savaşta da Peşmerge’ye hava desteği sağlayacağı kaydedildi.

Bir temel savaş helikopteri olan AH-6’ların fiyatı 2 milyon dolar civarında.

Makalede, Kürdistan Bölgesi’nin bu tip helikopterler ve bazı hava savunma sistemlerine sahip olması halinde hiçbir taraf için tehdit oluşturmayacağı ancak Peşmerge Güçleri’ne önemli bir destek sağlayacağı vurgulandı.