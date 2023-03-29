ABD’li diplomat: İncirlik Üssü’nü kapatalım

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Türkiye, Kuran yakma provokasyonu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösteriler nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğine onay vermedi, sadece Finlandiya'nın üyeliğini kabul etti. Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken NATO'nun genişlemesinde ısrar eden ABD'den Ankara'ya son eleştiri de Türkiye'de tanınan bir isim olan eski Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'ten geldi.

Bir dönem ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzar olarak görev yapan Kosnett, düşünce kuruluşu Avrupa Politika Analiz Merkezi (CEPA) sitesinde yayınlanan yazısında, ABD'nin İncirlik Üssü'nden ayrılmasının “Türkiye'ye etkisinin sınırları olduğunu göstereceğini” belirtti.

“ABD DIŞINDA HİÇBİR ÜLKE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL”

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engellemesinin, Ankara'yla güvenlik ittifakını iş ilişkisi tarzı bir yola sokma fırsatı sunduğu yorumunu yapan Kosnett, 1950'lerde Sovyetler Birliği'ne karşı kurulan İncirlik'in sonraki yıllarda Ortadoğu'da ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini ancak eski önemini yitirdiğini kaydetti.

Eski maslahatgüzar, Erdoğan'ın NATO'nun genişlemesine itirazı ve Rusya yaptırımlarına katılmama kararı gibi politikalarının, ABD'nin İncirlik'teki varlığını gözden geçirme zamanının geldiğini gösterdiğini savundu.

Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'in çıkarlarını savunduğu fikrine katılmadığını, amacının ülkesinin NATO'daki veto gücünü göstermek olduğunu belirten Kosnett, Türkiye'nin beklentilerinin muhtemelen bir sonuç getirmeyeceği değerlendirmesini yaptı.

NATO ve Washington'ın Türkiye'nin hamleleri karşısında sakin olması ve Ankara'yla savunma işbirliğini sürdürmesi gerektiğini savunan Kosnett, buna karşın 14 Mayıs’taki seçimlerin sonucu ne olursa olsun Türkiye'ye, ABD dışında hiçbir NATO üyesinin vazgeçilmez olmadığı mesajı verilmesi gerektiğini öne sürdü.

İncirlik'in de Irak ve Afganistan savaşlarından sonra eski önemini kaybettiğini, Yunanistan ve Romanya gibi ülkelerin ABD üslerine ev sahipliği yapmak istediğini yazan ABD'li isim, geçmişte de askeri üsleri kapatmanın daha dengeli bir iş birliğine yol açtığı örnekler olduğu yorumunu yaptı.