Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

Elektrikte nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidileceğini duyuran Erdoğan, “Sanayicilerimizin kullandığı doğalgaz tarifesinde de yüzde 20 indirim yapıyoruz” dedi.

Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamasında bulundu.

"SEÇİMDEN SONRA REFORMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

“Seçimden zaferle çıktıktan sonra da eser ve hizmet şölenimize, demokrasimizi güçlendirme reformlarımıza devam edeceğiz” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Türk demokrasisinin gücünü ve olgunluk seviyesini gösteren bu gelişmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz milletimizin basiretine, ferasetine güveniyoruz. Milletimizin bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta da en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. İnşallah milletin iradesi yine galip gelecek.

Bizzat kendi ifadeleriyle 'bir kumar masası olan', birbirlerine pusu kuran, kavgadan, istikrarsızlıktan başka vaatleri olmayan yedili koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mefta olacaktır.”

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ

Erdoğan, “Muhalefetten tutamayacağı sözleri vererek, yalan dozunu artırarak milletimizin siyaset kurumuna olan güvenini sarsmamasını istiyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıklarının, milletvekillerinin, bakanlıklarının, 'Ne vereyim abime', seç beğen al mantığı ile dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçimlerde ittifak haktır ama devletin yönetim kademelerini ayağa düşürmek, at pazarlığına çevirmek pespayeliktir. Terör örgütlerini koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. PKK ile FETÖ ile karanlık mahfillerle yürünen yolun hayra çıkması mümkün değildir.

'Sana söz baharlar gelecek' diyenler bu zihniyetle ancak Kandil’e Pensilvanya’ya ülkemize nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirir. Bunların baharı da milletimiz için kara kıştan beterdir. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bilmekle birlikte biz ikazımızı tekrar ifade ediyoruz.”

"KABİNEDE YENİ İSİMLERE GÖREV VERECEĞİZ"

Yeni kabine mesajı da veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bakanlarımız bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri inşallah 14 Mayıs’tan sonra Meclis’te sürdürecekler. İnşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. 28. dönem grubu olarak sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız olarak Türkiye Yüzyılını inşa etme peşindeyiz. Türkiye İçin Hemen Şimdi diyerek yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Yapacak çok işimiz, kazandıracak çok hizmetimiz var. Başaracak çok hedefimiz var. Yine bunu beraber yapacağız. Bize manşetlerden ömür biçenlere, engellemeye çalışanlara, zafer sarhoşlarına, bölücü ve FETÖ'cü alçaklara, tuzakları ve oyunlarıyla kutlu yürüyüşü durduracaklarını sanan herkese yanıldıklarını göstereceğiz. YSK'nın takvimine göre 9 Nisan'da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle aday listelerimizde yeni isimler yer alacak."