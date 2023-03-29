Rapor: Yapay zeka 300 milyon işin yerine geçebilir

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ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yayınlanan rapora göre yapay zeka ABD ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkmasına neden olabilirken, aynı zamanda yeni işlerin ortaya çıkmasını ve verimliliğin yükselmesini sağlayabilir.

Yapay zekanın kullanımı küresel olarak ortaya konan hizmet ve üretimin yıllık yüzde 7 artmasına neden olabilir.

Rapora göre, insanların yarattıklarından ayırt edilemeyecek kalitede içerik ortaya koyan üretici yapay zekadaki gelişme büyük bir adım olarak tanımlanıyor.

Yapay zekanın etkileyeceği işlerin yüzde 46’sının idari, yüzde 44’ünün yargı, yüzde 6’sının inşaat ve yüzde 4’ünün bakım ve onarım sektöründe olduğu aktarılıyor.

Yapay zekanın özellikle telif haklarıyla ilgili ortaya çıkardığı sorunlar, uzun bir süredir sanatçıları ve tasarımcıları kaygılandırıyor.

Oxford Üniversitesi’nde mesleklerin geleceği konusunda uzman Carl Benedikt Frey BBC News’e yaptığı açıklamada, üretici yapay zeka yüzünden kaç mesleğin yok olacağını bilmenin zor olduğunu ifade ederek, yaşanan gelişmeleri Uber ya da GPS teknolojisi geldiğinde sürücülerin yaşadığı zorluklara benzetti.

Bu teknolojilerin gelmesi sonucu sürücülerin sayısının azalmadığını ancak maaşların düştüğünü hatırlatan Frey, ChatGPT ile de gazetecilerin maaşlarının düşebileceği uyarısında bulundu.