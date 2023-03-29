Politika

Beşar Esad 5 bakanı görevden aldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kabine değişikliğine giderek beş bakanı görevden aldı.
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suriye Beşar Esad Bakan

HABER MERKEZİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Bassam Tuma'yı görevden alarak son iki yıldır devlete ait Suriye Petrol Şirketi'nin genel müdürlüğünü yürüten Hasan Kaddur'u petrol bakanlığı görevine atadı.

Esad, ayrıca Muhsin Abdulkerim Ali'yi ticaret bakanı, Abdulkadi Cukdar'ı sanayi bakanı, Luay el-Munecid'i sosyal politikalar bakanı ve Ahmed Bustaçi'yi devlet bakanı görevlerine getirdi.

Söz konusu adım, Esad'ın 2021'de yedi yıllık bir dönem için daha seçilmesinden bu yana kabinesinde yaptığı en büyük değişiklik oldu.

Beşar Esad, en son 2022'nin nisan ayında savunma bakanını değiştirmişti.

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