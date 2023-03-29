İsveç ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Rusya Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamayı "açık bir etkileme girişimi" olarak nitelendirdi.

Billström, İsveç haber ajansı TT'ye verdiği demeçte, Rus Büyükelçi Viktor Tatarintsev'in, NATO'ya katılması halinde ülkenin "Rusya'nın misilleme tedbirleri için meşru bir hedef" haline geleceğine yönelik açıklamayla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirterek "İsveç'in güvenlik politikasını yalnızca ülke hükümeti belirler, bir başkası değil" ifadelerini kullandı.

İsveç ve komşusu Finlandiya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ortaklaşa NATO üyeliği için başvurmuştu.

Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunda onay süreçleri tamamlanma aşamasındayken İsveç'in başvurusu Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekliyor.