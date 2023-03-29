Politika

İsveç ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor

İsveç, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni, NATO'ya katılması halinde İsveç'in "Rusya'nın misilleme tedbirleri için meşru bir hedef" haline geleceğini açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
dünya İsveç Rusya NATO Tobias Billström

HABER MERKEZİ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Rusya Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamayı "açık bir etkileme girişimi" olarak nitelendirdi.

Billström, İsveç haber ajansı TT'ye verdiği demeçte, Rus Büyükelçi Viktor Tatarintsev'in, NATO'ya katılması halinde ülkenin "Rusya'nın misilleme tedbirleri için meşru bir hedef" haline geleceğine yönelik açıklamayla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirterek "İsveç'in güvenlik politikasını yalnızca ülke hükümeti belirler, bir başkası değil" ifadelerini kullandı.

İsveç ve komşusu Finlandiya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ortaklaşa NATO üyeliği için başvurmuştu.

Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunda onay süreçleri tamamlanma aşamasındayken İsveç'in başvurusu Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekliyor.

 

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