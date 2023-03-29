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Soran’daki kazı çalışmalarında İslam öncesi döneme ait kalıntılar bulundu

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kürdistan Soran Diyana

ERBİL (K24)

Soran’a bağlı Diyana nahiyesinde içme suyu projesi çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu.

Soran Bağımsız İdaresine bağlı Diyana nahiyesinde içme suyu kazı çalışmaları sırasında İslam öncesi döneme ait tarihi kalıntılar bulundu.

K24’e konuşan Soran Arkeoloji Birimi Direktörü Abdulvehhab Süleyman, Diyana nahiyesindeki Sitkani köyündeki çalışmalarda büyük bir çömlek ve bir insan iskeletinin bulunduğunu belirtti.

Süleyman, ilk incelemelere göre, söz konusu kalıntıların Milattan önce 1200-3300 yıllarına kadar uzandığını söyledi.

İskeletin projedeki çalışma nedeniyle bozulduğunu ancak tüm vücut parçalarının kaldığını bildiren Süleyman, iskeletin doğuya dönük olarak gömülmüş 50 yaşında bir adam gibi göründüğünü belirtti.

 

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