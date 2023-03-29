Kılıçdaroğlu’yla görüşen Muharrem İnce: Adaylıktan çekileceğim demedim

ANKARA (K24)

Cumhurbaşkanı adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Grup Başkanvekili Engin Altay ve Özgür Özel eşlik etti.

Memleket Partisi genel merkezinde yapılan görüşme bir saat sürdü. Her iki lider görüşmenin sonunda basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi” dedi.

İnce ise, “Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan gitmelidir” diyen İnce, “Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir” şeklinde konuştu.

“Adaylıktan çekilecek misiniz?” sorusuna İnce, “Hayır öyle bir şey demedim. Biz Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz” dedi.

“BEN MÜZAKEREYE AÇIĞIM” DEMİŞTİ

İnce'ye eski CHP milletvekilleri adaylıktan çekilmesi için çağrı yapmıştı. İnce'nin adaylığının muhalefetin oylarını böldüğü ve cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu Kılıçdaroğlu açısından, "riske soktuğu" yorumları yapılıyor.

İnce, dün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Bana bir teklif yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım. Bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Siyaset yapmak istiyorum. Neden çekileyim? Demokratik bir hak değil mi?" diye konuşmuştu.