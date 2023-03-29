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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 şiddetinde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi.
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kürdistan Malatya Yeşilyurt Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 16.58’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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