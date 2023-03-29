Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 şiddetinde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 16.58’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-03-29
Saat:16:58:38 TSİ
Enlem:38.188 N
Boylam:38.175 E
Derinlik:7.01 km
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