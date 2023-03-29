Adana’da 4.5, Maraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, saat 19.47’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9.38 kilometre olarak belirlendi.
AFAD, yine aynı ilçede saat 19.51'de 3,7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini aktardı.
Depremin derinliği ise 8,11 kilometre olarak ölçüldü.
MARAŞ’TA DA DEPREM
Ayrıca saat 20.05’te Maraş’ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 7,01 kilometre derinliğinde ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-03-29
Saat:19:47:02 TSİ
Enlem:37.917 N
Boylam:36.257 E
Derinlik:9.38 km
Detay:https://t.co/5rydIlIDag@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-03-29
Saat:19:51:41 TSİ
Enlem:38.079 N
Boylam:36.251 E
Derinlik:8.11 km
Detay:https://t.co/Nar8Jj3JrI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-29
Saat:20:05:55 TSİ
Enlem:37.936 N
Boylam:36.286 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/aqZg0iOzu2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi