Adana’da 4.5, Maraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, saat 19.47’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.38 kilometre olarak belirlendi.

AFAD, yine aynı ilçede saat 19.51'de 3,7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini aktardı.

Depremin derinliği ise 8,11 kilometre olarak ölçüldü.

MARAŞ’TA DA DEPREM

Ayrıca saat 20.05’te Maraş’ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 7,01 kilometre derinliğinde ölçüldü.